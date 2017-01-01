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MSN يجتمع من جديد

الخميس 26 ديسمبر 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
MSN يجتمع من جديد


وكالات / سما /

سيجتمع الثلاثي، لويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، غدا الجمعة، لأول مرة منذ فترة طويلة.

فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الخميس، أن ميسي ونيمار سيحضران حفل "تجديد العهود" للويس سواريز وزوجته، صوفيا بالبي، بعد 10 سنوات من زفافهما.

وسيقام الحفل غدًا الجمعة، بأحد الفنادق الفاخرة في أوروجواي، بحضور الأصدقاء وبعض نجوم كرة القدم.

وسيسافر ليونيل ميسي إلى أوروجواي من روزاريو (الأرجنتين)، حيث يقضي عطلة عيد الميلاد.

وسيصطحب معه زوجته أنتونيلا وأطفاله الثلاثة، تياجو وماتيو وسيرو، لقضاء بضعة أيام في البلد اللاتيني المجاور.

وقد تزامل هذا الثلاثي في صفوف برشلونة، حتى صيف 2017، عندما قرر نيمار الرحيل إلى باريس سان جيرمان، لكنه حاول العودة للبلوجرانا قبل بداية الموسم الحالي، إلا أن النادي الباريسي غالى في مطالبه المادية.

#لويس سواريز #ليونيل ميسي #نيمار دا سيلفا

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