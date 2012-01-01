ميلان يقترب أكثر من التوقيع مع زلاتان إبراهيموفيتش

وكالات / سما /

تزايدت معدلات التفاؤل داخل نادي ميلان خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن ظهرت بوادر اقتراب وصول النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى النادي الأحمر والأسود.

وأشار موقع ميلان نيوز أن الروسونيري سارع لأجل الحصول على رد من جانب إبرا بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق يوم الأحد الماضي أمام أتالانتا بخماسية نظيفة.

كما يعمل مسؤولي النادي على التعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو من برشلونة ليصل إلى استعدادت الفريق لاستئناف الموسم إلى جانب زلاتان في بداية العام الجديد.

وكانت وكالة أنسا الإيطالية قد أشارت يوم الاثنين إلى أن النجم السويدي يميل لقبول عرض الميلان وأنه أبدى استعداداً للعودة إلى ناديه القديم الذي تركه في عام 2012.

بينما أشارت التقارير الأخيرة إلى أن اللاعب السويدي بات على مقربة من فريق ملعب السان سيرو، فخلال الفترة البسيطة الماضية تواصل معه بوبان ومالديني مسؤولي النادي والذي ينتظرون رده خلال بضعة أيام قليلة على أقصى تقدير.

وكان اللاعب قد نشر صورة احتفالاً بأعياد الميلاد وبها صورة أسد وكتب تعليقاً عليها “الأسود لا تستسلم أبدا”، مما أثار حيرة الجماهير حول ماذا يعني ذلك، وهل هذا يعني أنه اقترب من العودة لميلان أم إشارة على الرفض.