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خطوة جديدة تقرب يوفنتوس من الإعلان عن ضم هالاند

الخميس 26 ديسمبر 2019 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطوة جديدة تقرب يوفنتوس من الإعلان عن ضم هالاند


وكالات / سما /

قام النرويجي الصاعد بقوة إيرلينج هالاند، مهاجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، بتوديع فريقه، تمهيداً لرحيله في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

واقترب نادي يوفنتوس بشدة من الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، بعدما تفوق في صراع المنافسة على ضم هالاند مع عدة أندية أوروبية، أبرزهم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وظهر هالاند ابن الـ 19 عاماً، بشكل أكثر من رائع هذا الموسم ولفت الأنظار بقوة، بعدما سجل 28 هدفاً وصنع 7 أخرين في 22 مباراة حتى الآن مع ريد بول سالزبورج في مختلف المسابقات.

كشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن إيرلينج هالاند، قام بتوديع زملائه في ريد بول سالزبورج، تمهيداً للرحيل بعد أيام قليلة مع انطلاق شهر ينايرالمقبل.

وأكدت التقرير أن نادي يوفنتوس يتصدر سباق التوقيع مع اللاعب، في صفقة تبلغ قيمتها 30 مليون يورو.

وحسبما أكد “توتو سبورت” أن هالاند ودع بالفعل الفريق، وبدأ في إجازته وهو يعلم وجهته المقبلة، باللعب بجانب كريستيانو رونالدو مع البيانكونيري.

#إيرلينج هالاند #يوفنتوس

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