الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية الشهر المنصرم

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت انخفاضاً مقداره 0.10% خلال شهر تشرين الثاني 2019 مقارنة بشهر تشرين الأول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.27 مقارنة بـ 105.38 خلال الشهر السابق.

وأوضح الاحصاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، ان أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية سجلت انخفاضاً مقداره 0.20%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.35%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين الثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر تشرين الثاني 2019 مقارنة بشهر تشرين الأول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.12 مقارنة بـ105.21 خلال الشهر السابق.

وسجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.17%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.31%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين الثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر تشرين الثاني 2019 مقارنة بشهر تشرين الأول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.03 مقارنة بـ103.21 خلال الشهر السابق؟

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.30%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.34%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين الثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر تشرين الثاني 2019 مقارنة بشهر تشرين الأول 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.17 مقارنة بـــ109.13 خلال الشهر السابق.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعا نسبته 0.45%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين الثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.26% خلال شهر تشرين الثاني 2019 مقارنة بشهر تشرين الأول 2019، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 113.08 مقارنة بـ113.38 خلال الشهر السابق.

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.29%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 103.82 مقارنة بــــ104.12 خلال الشهر السابق.

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.25%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 117.29 مقارنة بـــــ117.58 خلال الشهر السابق.

انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر تشرين الثاني 2019 مقارنة بشهر تشرين الأول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 110.34 مقارنة بـــــ110.39 خلال الشهر السابق.