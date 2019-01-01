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صور : سلاح إسرائيلي جديد لتحييد الحوامات والبالونات الحارقة

الخميس 26 ديسمبر 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : سلاح إسرائيلي جديد لتحييد الحوامات والبالونات الحارقة


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع قناة 12 العبرية، اليوم الخميس، أنه تم تطوير سلاح إسرائيلي جديد لتحييد الحوامات والبالونات والطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من غزة.

وبحسب الموقع، فإن النظام الذي يطلق عليه اسم "Light Blade" سيعمل من خلال أشعة الليزر ولديه القدرة على تعطيل الحوامات، وإحراق البالونات والطائرات الورقية.

وأشار الموقع إلى أن القناة العبرية ستبث الليلة عبر التلفاز تقريرًا عن تطوير النظام وطريقة عمله وسلسلة من التجارب أجريت عليه. مبيّنًا أن شعاع الليزر يستطيع تحديد وتدمير أهدافه على بعد 2 كيلو متر، ويتم وضعه على عربة محمولة أو مركبة أو على الأرض ويمكن إخفاؤه.

ووفقًا لمطوري الجهاز، فإنه يوفر استجابة شبه كاملة لتهديد البالونات والطائرات الورقية ويوفر حلًا فعالًا وآمنًا أمام خطر الحوامات. وتصل تكلفة الجهاز الواحد مليون دولار. وفقًا لما ذكرته القناة.

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