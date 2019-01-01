  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كاتس: جهد استخباراتي يُبذل لتحديد مطلقي الصواريخ و تصفيتهم

الخميس 26 ديسمبر 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: جهد استخباراتي يُبذل لتحديد مطلقي الصواريخ و تصفيتهم


القدس المحتلة / سما /

 قال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إن هناك جهدًا استخباراتيًا يُبذل لتحديد مطلقي الصواريخ، والعمل على تصفيتهم.

ولفت كاتس في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل عادت لاستخدام سياسة "القتل المحدد" (الاغتيالات).

وأشار إلى أن الجهود الاستخبارية تركز حاليًا على تحديد الشخص الذي يقف خلف إصدار تعليمات إطلاق الصواريخ، لتصفيته.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي توعد الليلة الماضية خلال تواجده في عسقلان حين أطلقت الصواريخ، بأن يتم تصفية المسؤول عن إطلاقها.

واعترضت القبة الحديدية صاروخًا أطلق من قطاع غزة تجاه عسقلان خلال وجود نتنياهو الذي نقله حراسه إلى منطقة محمية، وقصفت قوات الاحتلال عدة مواقع بغزة دون وقوع إصابات.

الأكثر قراءة اليوم

الشئون المدنية بغزة تكشف عن تسهيلات اسرائيلية جديدة

بيان هام من حركة فتح بخصوص انطلاقتها في قطاع غزة.. اليك تفاصيله

في تصريحات عنصرية أثارت رد فعل..ريغيف: لن نسمح لـ "يهود بخارى" قيادة الليكود

تحذيرات من "الدفاع المدني" للمواطنين خلال المنخفض الجوي

كوخافي : "فرصة" لتهدئة مع غزة ولكن احتمالات الحرب مرتفعة

احتفاء إسرائيلي بتغريدة أمير سعودي (شاهد)

حماس: لا انتخابات دون القدس و يجب أن يصدر عباس المرسوم فورًا دون إذن الاحتلال

الأخبار الرئيسية

غالانت: الوضع الحالي بغزة سيقودنا لعملية عسكرية تغير قواعد اللعبة

860x484 (1)

بنسودا ردًا على إسرائيل : ليس لدي ما أخفيه وضميري نظيف ومرتاح

قناة عبرية تزعم : مشعل يستعد لترشيح نفسه للعودة لقيادة حركة حماس

محدث .. الاحتلال يشن سلسلة غارات على غزة

بالتزامن مع وجود نتنياهو بعسقلان.. اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف والاحتلال يتهم الجهاد الإسلامي