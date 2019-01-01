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"لسوء الحظ نحن في طريقنا لذلك"

غالانت: الوضع الحالي بغزة سيقودنا لعملية عسكرية تغير قواعد اللعبة

الخميس 26 ديسمبر 2019 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: الوضع الحالي بغزة سيقودنا لعملية عسكرية تغير قواعد اللعبة


القدس المحتلة / سما /

 قال يؤاف غالانت وزير المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، اليوم الخميس، إن الوضع الحالي في قطاع غزة سيقود إسرائيل في النهاية إلى حملة عسكرية من شأنها أن تغير قواعد اللعبة.

وأضاف الوزير الإسرائيلي "لسوء الحظ يبدو أننا في طريقنا لذلك".

واعتبر غالانت في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، إطلاق الصواريخ المستمر من قطاع غزة باتجاه المناطق المجاورة له بمثابة "حياة من الجحيم".

وأشار إلى أن قوات الأمن ستصل لمطلقي الصواريخ ومن يرسلهم، وستصل لجميع "أعداء إسرائيل" وستعمل على تصفيتهم.

وهاجم سياسيون معارضون للحكومة الإسرائيلية، سياساتها التي تتبعها ضد حماس في غزة، مطالبين بتكثيف الردود وتنفيذ هجمات رادعة.

وقال بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض "إن الوضع الذي يكون فيه الاسرائيليون تحت رحمة "الارهابيين" ولا يستطيع نتنياهو القيام بدوره هو شهادة لحالة الفقر لسياسة الأمن في الجنوب وفقدان الردع الذي لا يمكن أن تقبله أي دولة ذات سيادة".

فيما قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا "هذه المرة الثانية التي يهين فيها "الارهابيون" إسرائيل ورئيس وزرائها الذي وعد بانهيار حكم حماس .. لكن قوة الردع هي التي تنهار".

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