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شاهد.. بوتين يلعب هوكي الجليد في الساحة الحمراء

الخميس 26 ديسمبر 2019 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. بوتين يلعب هوكي الجليد في الساحة الحمراء


وكالات

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مباراة لهوكي الجليد في الساحة الحمراء في قلب العاصمة موسكو، وذلك ضمن مهرجان "الدوري الليلي" للعبة، عشية العام الجديد 2020.

وارتدى بوتين قميصه الأحمر التقليدي رقم 11، وضم فريقه وزير الدفاع سيرغي شويغو، وكوكبة من أساطير لعبة الهوكي، مثل بافل بوريه الملقب بالصاروخ الروسي، فاليري كامينسكي، أليكسي كاساتونوف، وسيرغي فيودوروف وآخرين.

بينما ضم فريق الخصم الذي لعب بالزي الأبيض، حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيف، وحاكم مقاطعة تولا أليكسي ديومين، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال، مثل غينادي تيمتشينكو، فلاديمير بوتانين ، ورومان روتينبرغ، والموسيقي إيغور بوتمان، وآخرين.

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