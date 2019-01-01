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احتفاء إسرائيلي بتغريدة أمير سعودي (شاهد)

الخميس 26 ديسمبر 2019 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتفاء إسرائيلي بتغريدة أمير سعودي (شاهد)


وكالات

احتفى حساب "إسرائيل بالعربية" على موقع "توتير" بتغريدة لأمير سعودي، تحدث فيها عن التعايش الديني.

وأعاد الحساب الإسرائيلي تغريدة الأمير سطام بن خالد آل سعود كاتبا: "صباح التعايش والمحبة والسلام .كلنا بشر وصناعة إلهية. بتكاتف الجهود نخلق عالما أفضل".

واستشهد الأمير السعودي بآية من القرآن الكريم، وأرفقها بصورة تجمع الرموز الدينية للإسلام والمسيحية واليهودية.

وقال الأمير السعودي "سطام بن خالد آل سعود": "لا ينهَاكُمُ اللَّه عَن الذِينَ لَمْ يُقَاتِلوكم فِي الدِّين وَلم يُخرِجُوكم مِن دِيارِكم أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقسِطوا إِليهم إِن اللَّه يُحِب المُقْسِطِين. التعايش على مبدأ الإنسانية والسلام والاشتراك في بناء العالم على مبدأ احترام كل طرف للآخر، وهذا الأمر سيعود بالنفع للجميع".

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