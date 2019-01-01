المرصد: مقتل 5 عناصر موالية لإيران في البوكمال

وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، عن مقتل 5 عناصر من جماعات مسلحة موالية لإيران إثر قصف بصواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر، استهدف مقر تابع لهم وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بالقرب من الحدود العراقية السورية.

ونقل المرصد عن مصادر مطلعة قوله، إن المعلومات تضاربت حول ما إذا كانت الانفجارات قد تمت عبر طائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى، بسبب القصف المجهول المصدر.

واستهدف القصف، وفق المرصد، مقرا يتبع للـ "ميليشيات الإيرانية" يقع في حي الجمعيات بمدينة البوكمال، كما دوت انفجارات في بادية الجلاء بريف البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها غارات مجهولة المصدر "الميليشيات الموالية لإيران" شرق سوريا، ففي 9 كانون الأول/ديسمبر قتل 5 عناصر من "الميليشيات" بغارة غامضة عند أطراف مدينة البوكمال.

وفي أيلول/سبتمبر، قتل 10 مقاتلين عراقيين موالين لإيران، في غارات شنتها طائرات حربية لم تعرف هويتها في منطقة البوكمال أيضا، وفق ما أفاد المرصد السوري.

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لقوات الجيش السوري في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي، خصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.

ويأتي القصف بعد ساعات من تهديدات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الذي قال إن فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري ينقل أسلحة متطورة إلى العراق شهريًا، مؤكدا أن بلاده لن تسمح باستمرار ذلك. وأضاف كوخافي: "إيران تصبح أكثر عدوانية، ولن نسمح لها بالتموضع العسكري في المنطقة الشمالية على الإطلاق، وخصوصًا في العراق، نحن نبذل جهداً كبيراً، ظاهريًا وباطنيًا، حتى لا نسمح لأعدائنا بحيازة أسلحة دقيقة".