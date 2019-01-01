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ليبرمان معلقا على هروب نتنياهو: هذه المرة الثانية هذا العام التي نُذل فيها

الخميس 26 ديسمبر 2019 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان معلقا على هروب نتنياهو: هذه المرة الثانية هذا العام التي نُذل فيها


القدس المحتلة / سما /

عقب رئيس كتلة أزرق أبيض الجنرال بيني غانتس منافس رئيس حكومة الاحتلال المؤقت بنيامين نتنياهو على رئاسة الوزراء، على هروب نتنياهو للملاجئ المحصنة في عسقلان جراء اطلاق صاروخ من قطاع غزة أثناء مؤتمر انتخابي لحزب الليكود بالقول:" إن الوضع الذي يكون فيه "الإسرائيليون" تحت رحمة "المنظمات"، ولا يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي القيام بجولات في "إسرائيل" هو شهادة على فشل السياسة الأمنية مع قطاع غزة، وفقدان الردع الذي لا يمكن لأي دولة ذات سيادة أن تقبله.

واضاف "سنحل محل الحكومة ونغير السياسة ونعيد الردع والهدوء لسكان الجنوب.

وكان نتنياهو قد هرب للملاجئ مساء اليوم، بعد انطلاق صافرات الانذار على خلفية ادعاء الاحتلال رصد صاروخ أطلق من قطاع غزة.

من جانبه علق رئيس حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان قائلاً "إنها المرة الثانية في هذه السنة التي نُذل فيها.

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