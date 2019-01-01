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الاردن : الأقصى مكان عبادة للمسلمين فقط

الخميس 26 ديسمبر 2019 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن : الأقصى مكان عبادة للمسلمين فقط


القدس المحتلة / سما /

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها سماح الشرطة الإسرائيلية يوم الاربعاء لعضو كنيست باقتحام الحرم الشريف، واستمرارها بادخال مجموعات المتطرفين والتغاضي عن تصرفاتهم داخل الحرم الشريف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز رفض هذه الانتهاكات المتواصلة التي تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وحذر من مغبة استمرار هذه الانتهاكات التي لا تساهم إلا بزيادة التوتر والاحتقان، وطالب بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط.

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