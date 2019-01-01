حالة الطقس : امطار غزيرة والمنخفض يشتد

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يطرأ اليوم الخميس إنخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً، وغائماً، مع تساقط الأمطار الأمطار التي تكون رعدية غزيرة ومصحوب بزخات من البرد أحياناً على المناطق الشمالية وصولاً لرام الله. فيما تسقط أمطار متقطعة أحيانا على بقية المناطق.

وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء يشتد المنخفض الجوي وتسقط أمطار غزيرة على كافة المناطق، تكون محصوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية أحياناً، كما تهب رياح قوية تصل بعض هباتها إلى 90 كم / ساعة.

وفي يوم غد الجمعة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وبارداً، تسقط أمطار تكون رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم السبت يكون الطقس بارداً، وغائماً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة على المنطقتين الشمالية والوسطى، وخلال ساعات المساء يتوقع تساقط الامطار، ويكون الطقس بارداً جداً.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذر الراصد الجوي من :

1-خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة

2-خطر شدة سرعة الرياح

3-خطر التزحلق على الطرقات

4-خطر تدني مدى الرؤية الافقية