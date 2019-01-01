أول تعليق من نتنياهو عقب هروبه للملاجئ في غلاف غزة!

القدس المحتلة / سما /

أدلى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بتصريح أمام أنصاره في حزب "الليكود" بمؤتمر انتخابي كان يعقده في عسقلان بغلاف غزة ، عقب خروجه من الملاجئ التي تم إخلائه إليها أثناء دوي صفارات الإنذار.

وقال نتنياهو بعد خروجه من الملجأ: "اكتشفت الليلة أن حماس والجهاد الإسلامي لا تريدان مني الفوز، لكننا سنفوز رغمًا عن أنوفهم"، مضيفًا "إنهم لا يريدوننا أن نفوز، لكننا سنفوز عليهم بالمعركة، وسنفوز في انتخابات الكنيست ". وفق ما أورده تلفزيون (i24news) الإسرائيلي.

وتابع : "من أقدم على ذلك في المرة السابقة (في إشارة إلى القيادي بهاء أبو عطا)، لم يعد موجودا بيننا، وأقول للذي أقدم على ذلك في هذه المرة.. فليتهيأ للرحيل".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه رصد صاروخا أطلق من قطاع غزة ، صوب المستوطنات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له : "بعد انطلاق صفارات الإنذار، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة. تم اعتراضها من القبة الحديدية".

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال، بأنه تم إخلاء نتنياهو إلى الملاجئ خلال مؤتمر في عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار.