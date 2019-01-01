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صيدم: دعوة حماس لإصدار مرسوم بموعد الانتخابات دون القدس مزاودة

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم: دعوة حماس لإصدار مرسوم بموعد الانتخابات دون القدس مزاودة


رام الله / سما /

اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم دعوة حركة "حماس" للرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي يحدد فيه موعد إجراء الانتخابات دون القدس؛ مضيعة للوقت ومواربة ومزاودة لا داعي لها، لأن الكل يعلم من الذي عطل العملية الانتخابية على مدار عقد من الزمن.

وقال صيدم في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، إن من منع إجراء الانتخابات في كافة الأطر بقطاع غزة لا يستطيع إعطاء الناس دروسا في الديمقراطية، مضيفا "أن هناك تناقضا واضحا في سايسة حماس عندما تدعي ممارسة المقاومة والسعي نحو التحرير وفي الوقت نفسه تدعو لاجراء الانتخابات دون القدس."

وأشار إلى أن حركة "فتح" تدعو حماس للسماح باجراء الانتخابات في غزة بدلا من اعطاء المواعظ والدروس والعبر بشأن موعد اجراء الانتخابات.

وجدد صيدم التأكيد على ما جاء في بيان المجلس الثوري للحركة، بأن الانتخابات قادمة وأن الحركة تعد العدة وجاهزة لهذا العرس الديمقراطي، مذكرا بما قاله الرئيس محمود عباس "الانتخابات لن تجرى دون القدس".

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