  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة..

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة..


غزة / سما /

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عدة مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن مدفعية الاحتلال استهدفت موقعاً عسكرياً قرب المدرسة الأمريكية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مشيرة الى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الاستهداف غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استهدف أرض زراعية غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر أنه سُمع دوي انفجارات في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وغرب خانيونس جنوب القطاع.

فيما لم يبلغ من قبل وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة، لغاية اللحظة.

في سياق متصل، قال تال ليف رام المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية، إنه وعلى الرغم من التقارير الواردة من غزة، لم ينفذ الجيش غارات جوية حتى الآن

يتبع..

الأكثر قراءة اليوم

كيف استبقت المدعية الدولية مقاطعة إسرائيل المحتملة لمحكمة لاهاي؟

غضب في غلاف غزة من تصريحات الوزير غالنت ماذا قال ؟؟

إصابة 3 مقاومين بانفجار عرضي شمال قطاع غزة

موريسون : لا نعترف بفلسطين أو بوضعها في محكمة لاهاي

كوخافي : "فرصة" لتهدئة مع غزة ولكن احتمالات الحرب مرتفعة

تحذيرات من "الدفاع المدني" للمواطنين خلال المنخفض الجوي

حماس: لا انتخابات دون القدس و يجب أن يصدر عباس المرسوم فورًا دون إذن الاحتلال

الأخبار الرئيسية

بالتزامن مع وجود نتنياهو بعسقلان.. اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف والاحتلال يتهم الجهاد الإسلامي

نتنياهو يؤكد ضم الأغوار قريبا وكدنا نصطدم بالروس في سورية

فتح

بيان هام من حركة فتح بخصوص انطلاقتها في قطاع غزة.. اليك تفاصيله

غانتس: الليكود لا يستطيع قيادة "إسرائيل" ومبادرة تعيين نتنياهو رئيسًا "إفلاس أخلاقي"

الغول

ما الهدف من وراء الضغط على اجرائها.. الغول محذرا: الانتخابات في ظل الانقسام تدفع نحو الانفصال!