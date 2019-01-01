الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة..

غزة / سما /

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عدة مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن مدفعية الاحتلال استهدفت موقعاً عسكرياً قرب المدرسة الأمريكية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مشيرة الى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الاستهداف غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استهدف أرض زراعية غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر أنه سُمع دوي انفجارات في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وغرب خانيونس جنوب القطاع.

فيما لم يبلغ من قبل وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة، لغاية اللحظة.

في سياق متصل، قال تال ليف رام المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية، إنه وعلى الرغم من التقارير الواردة من غزة، لم ينفذ الجيش غارات جوية حتى الآن

يتبع..