نتنياهو: حماس والجهاد لا يريدون انتخابي وليبرمان وغانتس يتهمانه بإفقاد الدولة الردع

غزة/سما/

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو مساء الاربعاء ان حركتي حماس والجهاد لا يريدون انتخابي لرئاسة الحكومة مرة أخرى ولذلك يتعمدون إطلاق الصواريخ اثناء زياراتي.

واضاف نتنياهو ان الذي اطلق الصواريخ المرة الماضية لم يعد موجودا "في إشارة للشهيد ابو العطا" وعلى الذي اطلق الصواريخ مرة أخرى ان يجهز نفسه في إشارة لتصفيته القريبة حسب زعمه.

من جهته قال بني غانتس رئيس حزب "ازرق ابيض" ان نتنياهو فقد قدرة الردع والوضع الذي يكون فيه الاسرائيليون تحت رحمة "الارهابيين" ولا يستطيع نتنياهو القيام بدوره هو شهادة لحالة الفقر لسياسة الامن في الجنوب وفقدان الردع الذي لا يمكن ان تقبله اي دولة ذات سيادة.

من جهته زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" ليبرمان ان نتنياهو الذي قال بانه سيدمر حماس وينهي حكمها بغزة يفقد قوة الردع أمام غزة و التي تهينه كل فترة..

