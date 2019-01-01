  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو: حماس والجهاد لا يريدون انتخابي وليبرمان وغانتس يتهمانه بإفقاد الدولة الردع

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: حماس والجهاد لا يريدون انتخابي وليبرمان وغانتس يتهمانه بإفقاد الدولة الردع


غزة/سما/

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو مساء الاربعاء ان حركتي حماس والجهاد لا يريدون انتخابي لرئاسة الحكومة مرة أخرى ولذلك يتعمدون إطلاق الصواريخ اثناء زياراتي.
واضاف نتنياهو ان الذي اطلق الصواريخ المرة الماضية لم يعد موجودا "في إشارة للشهيد ابو العطا" وعلى الذي اطلق الصواريخ مرة أخرى ان يجهز نفسه في إشارة لتصفيته القريبة حسب زعمه.
من جهته قال بني غانتس رئيس حزب "ازرق ابيض" ان نتنياهو فقد قدرة الردع  والوضع الذي يكون فيه الاسرائيليون تحت رحمة "الارهابيين" ولا يستطيع نتنياهو القيام بدوره هو شهادة لحالة الفقر لسياسة الامن في الجنوب وفقدان الردع الذي لا يمكن ان تقبله اي دولة ذات سيادة.
من جهته زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" ليبرمان ان نتنياهو الذي قال بانه سيدمر حماس وينهي حكمها بغزة يفقد قوة الردع أمام غزة و التي تهينه كل فترة..
 

الأكثر قراءة اليوم

كيف استبقت المدعية الدولية مقاطعة إسرائيل المحتملة لمحكمة لاهاي؟

غضب في غلاف غزة من تصريحات الوزير غالنت ماذا قال ؟؟

إصابة 3 مقاومين بانفجار عرضي شمال قطاع غزة

موريسون : لا نعترف بفلسطين أو بوضعها في محكمة لاهاي

كوخافي : "فرصة" لتهدئة مع غزة ولكن احتمالات الحرب مرتفعة

تحذيرات من "الدفاع المدني" للمواطنين خلال المنخفض الجوي

حماس: لا انتخابات دون القدس و يجب أن يصدر عباس المرسوم فورًا دون إذن الاحتلال

الأخبار الرئيسية

بالتزامن مع وجود نتنياهو بعسقلان.. اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف والاحتلال يتهم الجهاد الإسلامي

نتنياهو يؤكد ضم الأغوار قريبا وكدنا نصطدم بالروس في سورية

فتح

بيان هام من حركة فتح بخصوص انطلاقتها في قطاع غزة.. اليك تفاصيله

غانتس: الليكود لا يستطيع قيادة "إسرائيل" ومبادرة تعيين نتنياهو رئيسًا "إفلاس أخلاقي"

الغول

ما الهدف من وراء الضغط على اجرائها.. الغول محذرا: الانتخابات في ظل الانقسام تدفع نحو الانفصال!