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بالتزامن مع وجود نتنياهو بعسقلان.. اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف وصفارات الانذار تدوي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالتزامن مع وجود نتنياهو بعسقلان.. اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف وصفارات الانذار تدوي


القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الاربعاء، بانطلاق صفارات الانذار في مستوطنات الغلاف، جراء اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية، وذلك بالتزامن مع وجود رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مدينة عسقلان المحتلة.

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال، بأنه تم إخلاء نتنياهو إلى الملاجئ خلال مؤتمر في عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار.

وبحسب مصادر عبرية، فان عضو الكنيست  ميري ريغيف، تلقي الكلمة بدلاً من نتنياهو بعد أن تم إخلاؤه للغرف المحصنة بسبب تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه و بعد انطلاق صفارات الإنذار، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، تم اعتراضه من القبة الحديدية.

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