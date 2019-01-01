  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المرور تدعو لأخذ التدابير اللازمة تزامناً مع المنخفض الجوي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
المرور تدعو لأخذ التدابير اللازمة تزامناً مع المنخفض الجوي


غزة / سما /

دعت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في قطاع غزة الأهالي والسائقين إلى أخذ التدابير اللازمة تزامناً مع المنخفض الجوي الذي تتأثر به فلسطين.

وقالت المرور في بيان مقتضب: "يتوجب على مستخدمي الطريق السير بحذر مع إبقاء إضاءة المصابيح من أجل الرؤية وكذلك تفقد عمل المساحات وعدم السرعة".

وكانت الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد اليوم أمطارًا على أقصى شمال فلسطين المحتلة تمتد خلال ساعات بعد الظهر والمساء لمناطق شمال الضفة الغربية وليلاً نحو الوسط.

فيما يتوقع هطول أمطار بعضها غزير على المناطق الشمالية والوسطى يومي الخميس والجمعة، فيما أن الفرصة الأفضل للأمطار في مناطق جنوب فلسطين وقطاع غزة ستكون في الفترة بين مساء الخميس حتى مساء السبت.

وحذرت من السيول حيثما حلت القطرات المطرية العنيفة والتي لا يعلم مكانها إلا الله، مشيرة إلى وجود فرصة لتشكل منخفض آخر وسط أو نهاية الأسبوع المقبل.

الأكثر قراءة اليوم

كيف استبقت المدعية الدولية مقاطعة إسرائيل المحتملة لمحكمة لاهاي؟

غضب في غلاف غزة من تصريحات الوزير غالنت ماذا قال ؟؟

حوامة شخصية جديدة سيحملها جميع الجنود في ميدان المعركة.. تعرف عليها

إصابة 3 مقاومين بانفجار عرضي شمال قطاع غزة

الرئيس عباس: دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس

موريسون : لا نعترف بفلسطين أو بوضعها في محكمة لاهاي

"يديعوت" تكشف إسرائيل ستنجر قريبًا للمعركة في سوريا.. وإيران لن تقف مكتوفة الأيدي!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يؤكد ضم الأغوار قريبا وكدنا نصطدم بالروس في سورية

فتح

بيان هام من حركة فتح بخصوص انطلاقتها في قطاع غزة.. اليك تفاصيله

غانتس: الليكود لا يستطيع قيادة "إسرائيل" ومبادرة تعيين نتنياهو رئيسًا "إفلاس أخلاقي"

الغول

ما الهدف من وراء الضغط على اجرائها.. الغول محذرا: الانتخابات في ظل الانقسام تدفع نحو الانفصال!

كوخافي : "فرصة" لتهدئة مع غزة ولكن احتمالات الحرب مرتفعة