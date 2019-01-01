  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تضبط أسلحة أمريكية استخدمت في اعمال شغب

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تضبط أسلحة أمريكية استخدمت في اعمال شغب


طهران /سما/

أعلنت إيران عن ضبطها اسلحة أمريكية الصنع استخدمت في أعمال الشغب في مدينة أصفهان وسط إيران.

وأوضحت السلطات الإيرانية، انها ضبطت 126 قطعة سلاح أمريكية الصنع، موسومة بـ USA استخدمت في أعمال شغب بمدينة أصفهان ، بحسب التلفزيون الإيراني.

وأوضح المدعي العام في مدينة أصفهان علي أصفهاني، قوله إن "الأسلحة تضم بنادق كلاشينكوف ومسدسات و900 طلقة تستخدم في أعمال الشغب دخلت إيران من الحدود الغربية وتم توقيفها في محافظة اصفهان". لافتاً إلى أنه تم اعتقال خمسة أشخاص بتهمة إدخال الأسلحة وتحويلهم للقضاء.

ويأتي الكشف عن الأسلحة الأمريكية المستخدمة في أعمال الشغب في أصفهان تزامنا مع دعوات للتظاهر يوم غد الخميس.

الأكثر قراءة اليوم

كيف استبقت المدعية الدولية مقاطعة إسرائيل المحتملة لمحكمة لاهاي؟

غضب في غلاف غزة من تصريحات الوزير غالنت ماذا قال ؟؟

حوامة شخصية جديدة سيحملها جميع الجنود في ميدان المعركة.. تعرف عليها

إصابة 3 مقاومين بانفجار عرضي شمال قطاع غزة

الرئيس عباس: دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس

موريسون : لا نعترف بفلسطين أو بوضعها في محكمة لاهاي

"يديعوت" تكشف إسرائيل ستنجر قريبًا للمعركة في سوريا.. وإيران لن تقف مكتوفة الأيدي!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يؤكد ضم الأغوار قريبا وكدنا نصطدم بالروس في سورية

فتح

بيان هام من حركة فتح بخصوص انطلاقتها في قطاع غزة.. اليك تفاصيله

غانتس: الليكود لا يستطيع قيادة "إسرائيل" ومبادرة تعيين نتنياهو رئيسًا "إفلاس أخلاقي"

الغول

ما الهدف من وراء الضغط على اجرائها.. الغول محذرا: الانتخابات في ظل الانقسام تدفع نحو الانفصال!

كوخافي : "فرصة" لتهدئة مع غزة ولكن احتمالات الحرب مرتفعة