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مقتل شخصين ملاحقين في تبادل لاطلاق النار في السعودية

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شخصين ملاحقين في تبادل لاطلاق النار في السعودية


الرياض /سما/

 قتل "ارهابيان" ملاحقان في تبادل لاطلاق النار مع قوات الامن الاربعاء في شرق السعودية حيث تتركز غالبية الاقلية الشيعية في المملكة، بحسب قناة "الاخبارية" العامة.

ووقع تبادل إطلاق النار خلال عملية أمنية في مدينة الدمام، بحسب المصدر ذاته الذي لم يوضح هويتي "الارهابيين" القتيلين.

وتشهد المنطقة الغنية بالنفط اضطرابات متواترة منذ 2011 حين شهدت حركة احتجاج قوية في سياق ما عرف بالربيع العربي.

وأعدم الوجه المعروف لتلك الاحتجاجات رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي كان ينتقد بشدة السلطات، في كانون الثاني/يناير 2016 بعد ادانته بتهمة "الارهاب". وأدى اعدامه الى ازمة دبلوماسية مع ايران المنافس الاقليمي للسعودية.

وتشير تقديرات الى ان الاقلية الشيعية في المملكة تشكل بين 10 الى 15 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم 22 مليون نسمة، ولم يسبق للسلطات السعودية أن نشرت أرقاما رسمية بهذا الصدد.

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