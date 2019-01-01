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غزة: "الأطر الطلابية" بجامعة الأزهر تقرر الاستمرار بالاعتصام السلمي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "الأطر الطلابية" بجامعة الأزهر تقرر الاستمرار بالاعتصام السلمي


غزة / سما /

قالت الأطر الطلابية في جامعة الأزهر بغزة، إنها ستستمر بالاعتصام السلمي مع تصعيد الفعاليات وذلك يوم غدٍ الخميس الساعة العاشرة صباحاً في الحرم الجامعي لمبني الكليات العلمية.

وأوضحت الأطر، في تصريح صحفي صادر عنها، اليوم الأربعاء، أنها ستستمر بالاعتصامات السلمية داخل الحرم الجامعي، وذلك بعد إصرار إدارة الجامعة بإجراءاتها وقراراتها التي وصفتها بـ"القاسية" بحق الطلبة.

ودعت كافة الطلبة لمقاطعة الاختبارات والمشاركة في الاعتصام مع الأطر الطلابية.

يشار إلى أن، إدارة الجامعة منعت بعض الطلاب من الدخول للامتحانات لعدم مقدرتهم على سداد الرسوم المتراكمة.

ويأتي ذلك رغم أن إدارة الجامعة أعلنت مساء أول أمس الإثنين، أنها قررت إعفاء 550 طالبًا وطالبة مصنفين بـ "المتعففين والفقراء"، من دفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الحالي، إضافةً إلى تقديم منح وإعفاءات لـ 4 آلاف طالب وطالبة بقيمة تُقدر بحوالي 850 ألف دينار أردني، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية تجاه المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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