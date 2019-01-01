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في تصريحات عنصرية أثارت رد فعل..ريغيف: لن نسمح لـ "يهود بخارى" قيادة الليكود

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
في تصريحات عنصرية أثارت رد فعل..ريغيف: لن نسمح لـ "يهود بخارى" قيادة الليكود


القدس المحتلة / سما /

في تصريح عنصري صريح، قالت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف، إنه لا يجب السماح لمن سمتهم "البخاريين" بالفوز في انتخابات حزب "الليكود"، في إشارة لجدعون ساعر الذي ينافس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاءت تصريحات ريغيف خلال مؤتمر انتخابي لصالح نتنياهو بمنطقة أور يهودا الواقعة ضمن لواء تل أبيب يوم الثلاثاء، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" االعبرية.

من جانبه، قال ساعر ردا على ريغيف: "نشر الجانب الثاني (معسكر نتنياهو) خلال الساعات والأيام الأخيرة الماضية أخبارا زائفة وأكاذيب وإهانات بل وعبارات عنصرية، هذا ليس نهجنا، ليس نهج الليكود".

ويهود بخارى، أو البخاريون هو اسم يطلق في إسرائيل على المهاجرين من آسيا الوسطى، وخاصة من طاجيكستان، وأوزبكستان حيث بخارى.

وأثارت تصريحات الوزيرة الإسرائيلية الغضب بين اليهود من أصول بخارية داخل إسرائيل، حيث لفتت مديرة جميعة "تحالف البخاريين" رونيت النثان ميرزيوف، إلى أنها تشعر "بالصدمة وخيبة الأمل من الوزيرة ميري ريغيف"، مضيفة: "هل أصبحنا نمضي وفقا للطائفة ونختار الزعماء على أساس الطائفة؟".

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، هاجم قياديون بـ"الليكود" ساعر لإقدامه على خوض المنافسة ضد نتنياهو الذي يقود الحزب منذ عقد من الزمن، معتبرين أنه يخدم اليسار.

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