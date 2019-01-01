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محافظ جنين يهنئ الطوائف المسيحية في الزبابدة بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

ترأس محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، وفدا من قادة وممثلي الأجهزة الأمنية، ومفتي قوات الأمن العام الشيخ محمد صلاح، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" وفاء زكارنة، وأمين سر إقليم فتح في جنين عطا أبو ارميله، وعددا من الشخصيات الاعتبارية، لتقديم التهاني والتبريكات للطوائف المسيحية في الزبابدة، بأعياد الميلاد ورأس السنة.

وهنأ الرجوب باسم الرئيس محمود عباس، وفعاليات المحافظة، الطائف المسيحية بأعياد الميلاد، مشددا على الأخوة الفلسطينية والدعوة إلى تعزيز هذا التواصل وهذه المحبة في كل المناسبات، على اعتبار أن شعبنا موحد على الأرض لتحقيق حلم الاستقلال والتقدم والفرح.

ونوه إلى أن من يعمل على التفرقة هم أعداء الدين والوطن.

من جهته، ألقى الأب إبراهيم نينو كلمة باسم الكنيسة، متمنيا السلام والخير على الجميع، مثمنا جهود الجميع في تحقيق الوحدة والتآلف وتبادل التهاني والوقوف معا عند الشدائد.

من ناحيته، ركز الشيخ صلاح على الدعوة إلى التآخي والمحبة بين الديانات السماوية، والهم الواحد والأمل ما بين المسلمين والمسيحين في فلسطين.

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