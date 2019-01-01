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الكسواني: الاحتلال يشعل فتيل الحرب الدينية في الأقصى

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكسواني: الاحتلال يشعل فتيل الحرب الدينية في الأقصى


القدس المحتلة / سما /

قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن الاحتلال يحاول استغلال الأعياد اليهودية لزيادة وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين.

وأضاف الكسواني في بيان صحفي، أن المسجد الأقصى خالص للمسلمين، وكافة القرارات الأممية وبينها قرارات اليونسكو تؤكد ذلك.

وطالب الدول العربية والإسلامية بمواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى والوقوف إلى جانبهم، وأن تقف إلى جانب دائرة الأوقاف في دفاعها عن الأقصى لأنه ليس للفلسطينيين وحدهم بل للمسلمين كافة.

يشار إلى أن المستوطنين دعوا إلى تصعيد عمليات الاقتحام للأقصى، تزامنا مع عيد "الحانوكاه" العبري، الذي يستمر لأسبوع.

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