الأحمد: شعبنا صامد في الدفاع عن أرضه وحقوقه التاريخية

رام الله / سما /

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أن شعبنا الفلسطيني صامد في الدفاع عن أرضه وحقوقه التاريخية.

وقال الأحمد خلال مشاركته في ندوة صحفية بعنوان: "عشرون عاما على إغلاق مدينة الخليل"، "رغم البؤر الاستيطانية التي أقامها الاحتلال لتقطيع أوصال المدينة وفصلها عن بلدتها القديمة، ورغم التضييق على المواطنين وتقسيم الحرم الإبراهيمي، والاستيلاء بالقوة على بيوت المواطنين، إلا أن شعبنا ثابت في الدفاع عن أرضه وحقوقه التاريخية والدينية".

من جانبه، أشاد نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، بصمود وتصدي شعب فلسطين للاحتلال ومستوطنيه، مؤكداً ضرورة انخراط النقابة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومقاومتها المتنوعة.

وقدم مدير عام لجنة أعمار الخليل عماد حمدان، شرحًا وافيًا عن عمل اللجنة التي أسسها الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، كما استعرض الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة الخليل، وخاصة البلدة القديمة منها.

وكان الأحمد، التقى اليوم، ضمن وفد من البرلمانيين العربي، الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج الرئاسي بالضاحية الشمالية لتونس، لتقديم التهنئة لمناسبة توليه رئاسة الجمهورية التونسية، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ولفت الأحمد إلى أن الرئيس التونسي أعرب عن تطلعه للقاء الرئيس محمود عباس قريبا، لتعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.