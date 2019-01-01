"استشاري فتح" ينعقد الأحد بحضور الرئيس

رام الله / سما /

أكد فهمي الزعارير نائب أمين سر المجلس الاستشاري في حركة فتح، أن الدورة العادية الثالثة ستنعقد يوم الأحد القادم في المقر الرئاسي في رام الله.

وأشار الى أن أمانة سر المجلس قد أنهت التحضيرات اللازمة لانعقاد الدورة.

وأوضح الزعارير أن الرئيس سيفتتح الدورة بكلمة شاملة، في مقدمتها الاستحقاق الديمقراطي وآخر مستجدات التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، والتطورات الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية التي أعلنت الاستعداد للشروع في التحقيق حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، كما سيتحدث في قضايا وطنية وحركية أخرى.

واستكمل نائب أمين سر المجلس الاستشاري، أن الدورة ستنعقد على مدى ثلاثة أيام، وسيحضرها أعضاء اللجنة المركزية وأمانة سر المجلس الثوري، وستناقش كل القضايا الحركية والوطنية والسياسية، وسنرفعها كتوصيات للجهات الحركية المختصة في إطار مايُخوّله النظام واللوائح الداخلية من صلاحيات للمجلس الاستشاري في المؤسسات الحركية القيادية.

وختم الزعارير بالتأكيد، أن الدورة الثالثة للمجلس تأتي في مرحلة وطنية وسياسية مختلفة، وعليه فإننا نُوظّف الجهد العام والطاقات الكاملة، للمساعدة في هذه الظروف العصيبة التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية، داعيا كل أبناء الحركة الى التحمل ورص الصفوف في الذكرى الخامسة والخمسون لانطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة بانطلاق حركة فتح، ومهنئا الشعب الفلسطيني والمسيحيين الفلسطينيين والعرب، بميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم، النبي الفلسطيني الذي أشاع النور والسلام من بيت لحم.