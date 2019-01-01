والدة الرضيع ادم القدرة للرئيس عباس : استصرخكم بإنقاذ طفلي قبل فوات الاوان

غزة / سما /

ناشدت والدة الطفل الرضيع ادم عيسى غازي القدرة احدى عشر شهرا من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، الرئيس محمود عباس للإيعاز لوزارة الصحة برام الله ودائرة العلاج بالخارج بتحويل طفلها لإحدى مستشفيات القدس او الضفة الغربية.

وقالت والدة الطفل: " طفلي مريض ويحتاج إلى علاج ، رغم انه تم علاجه في مستشفى ناصر، والمستشفى الرنتيسي بغزة، وتم عرضة على أطباء بالعيادات الخارجية وتم اجراء تحاليل " القلب - العرق - المناعة -الغدد - منظار المعدة.

واضافت:" كل التحاليل التي أجراها خالية من أي شيئ، ولا يوجد لديه أي مشاكل ولا يستطيع الأطباء معرفة سبب ضيق التنفس لديه .

، وختمت والدة الطفل:" ساء وضع ابني، وتم تحويله للعلاج بالخارج من شهر أغسطس ,وبسبب صعوبة اخذ الموعد والتنسيق ، تم رفض العلاج.

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