الشئون المدنية بغزة تكشف عن تسهيلات اسرائيلية جديدة

غزة/سما/

بحث رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة الأستاذ صالح الزق مع أعضاء المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في مدينة غزة السبل الكفيلة بتقديم التسهيلات اللازمة للتجار.

واستمع الزق خلال اللقاء الذي جرى في مقر جمعية رجال الاعمال في مدينة غزة الى شكاوي وملاحظات التجار حول ظروفهم وأوضاعهم سيما فيما يتعلق بتقديم الطلبات للحصول على تصريح خروج من قطاع غزة.

واتفق المجلس التنسيقي في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة لوضع الية محددة للتعامل مع التجار الراغبين في الحصول على تصاريح دخول الى إسرائيل والضفة الغربية على أن يتم الانتهاء منها خلال عشرة أيام كأقصى كحد، لتباشر عملها في استقبال طلبات التجار ومن ثم ارسالها الى الشؤون المدنية.

وقيم الأعضاء والزق خلال اللقاء المرحلة الماضية التي تخللها نقل ملف تقديم تصاريح التجار الى الغرف التجارية، حيث أكد الزق على ان ملف تقديم التصاريح للتجار وخدمتهم هو شأن يخص القطاع الخاص ولا علاقة للشؤون المدنية به، مؤكداً أن هيئة الشؤون المدنية ستوافق على أي الية يتم التوافق عليها داخل المجلس التنسيقي لخدمة التجار وتسهيل حصولهم على التصاريح بما يخفف من الأعباء على كاهل التجار على أن يتم ذلك لاحقاً دون مشاركة الشؤون المدنية.

واستهل الزق اللقاء بالتأكيد على دعم موقف الرئيس محمود عباس باجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها العاصمة القدس.

وقال الزق ان كل الشعب الفلسطيني يساند الرئيس عباس في موقفه من الانتخابات وضرورة اجرائها في مدينة القدس وعدم القبول بأي حلول لا تضمن حق المقدسيين في المشاركة ترشحا واقتراعاً في المدينة.

واستعرض الزق الانجازات التي حققتها هيئة الشؤون المدنية على صعيد التسهيلات لسكان القطاع منذ بداية العام الجاري.

وقال الزق ان اللجنة تمكنت من الحصول على تسهيلات وموافقات إسرائيلية واسعة ومتعددة للقطاعات التجارية وكذلك لشرائح المواطنين المختلفة وخاصة التجار والمرضى والراغبين في السفر لأغراض متعددة.

وأوضح ان معبر بيت حانون "ايرز" شهد اكثر من 375 الف حركة ما بين مغادر وداخل الى قطاع غزة منذ بدء العام الجاري وحتى الان.

وبين الزق انه تم اصدار اكثر من 15 الف تصريح لخروج مرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية القدس، فضلاً عن اصدار نحو 13500 تصريح لفئات أخرى للسفر خارج الوطن من اصل نحو 27 الف طلب تم تقديمها للجانب الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته أوضح الزق أن الشؤون المدنية استطاعت تسهيل تصدير كميات اكبر من الملبوسات الى الأسواق الإسرائيلية وأسواق الضفة الغربية بلغت قيمتها منذ العام الجاري اكثر من ثمانية ملايين دولار مقارنة مع أربعة ملايين دولار خلال عام 2017، فضلا عن حصولها على موافقة من الجانب الإسرائيلي على زيادة كميات السلع الزراعية المصدرة الى الخارج والمسوقة الى أسواق الضفة الغربية وصلت الى

44 الف طن من الخضار والفواكه.

وقال انه تم اقناع الجانب الإسرائيلي بإدخال نوعين من الادوية الخاصة بمعالجة التربة وهما الميتمول والامونياك تستخدم في تعقيم التربة وتخصيب الإنتاج الزراعي بعد منع استمر لـ15 سنة.

وأكد الزق أن الشؤون المدنية تعمل مع الجانب الإسرائيلي لتقديم تسهيلات للقطاعات التجارية المختلفة وزيادة عدد التصاريح الممنوحة للتجار والتي يبلع عددها حالياً 5200 تصريح تاجر عادي و400 تصريح بي ام سي.

وفي السياق ذاته أوضح الزق ان الهيئة حصلت على 600 تصريح خروج لمواطنين مسيحيين من قطاع غزة الى الضفة الغربية بمعدل 500 تصريح و100 تصريح الى الأردن بما لا يشمل الأطفال.