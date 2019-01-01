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غزة: سن الحضانة للأم المطلقة لـ 15 عامًا

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: سن الحضانة للأم المطلقة لـ 15 عامًا


غزة / سما/

 أعلنت وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها اتفقت مع الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي على رفع سن حضانة الأم المطلقة لأبنائها من الذكور والإناث إلى عمر 15 عامًا.

وتم الاتفاق خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بحضور الوكيل المساعد أميرة هارون، وعدد من الشخصيات بينهم الجوجو الذي دعا إلى ضرورة إعادة النظر في مواد قانون الأسة والعائلة المتعلقة بالحضانة، وذلك من أجل خدمة المصلحة المشتركة للطفل والأم الحاضنة.

وطالب بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به بما يتناسب مع المرجعية الإسلامية ويحقق الفائدة العامة. مشيرًا إلى أن القانون المعمول به يحدد سن الحضانة للأم بسبع سنوات للأبناء الذكور، وتسع سنوات للإناث، مع منح القاضي الحق في تمديد الفترة إلى عامين آخرين لكلا الجنسين في حال كان هناك مصلحة بذلك.

ولفت إلى ضرورة تحديد وتوحيد سن الطفولة في القوانين خاصةً وأن القانون الفلسطيني يحدده بـ 18 عامًا ولا ترفع عنه الوصاية قبل هذا السن، في وقت يحدد فيه قانون الأحوال الشخصية الطفل بـ 15 عامًا.

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