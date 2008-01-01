غدا.. هيئة مسيرات العودة تعقد مؤتمرا هاما للإعلان عن خطة الفعاليات للعام 2020

غزة / سما/

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الأربعاء، عقد مؤتمر صحفي وصفته بالهام ظهر غد الخميس.

وأوضحت الهيئة في دعوة مقتضبة لها، أن المؤتمر يأتي للإعلان عن خطة استمرار المسيرات والفعاليات للعام 2020، حيث سيكون الساعة 12 ظهرا أمام برج شوا وحصري بمدينة غزة.

وستكون فعاليات الجمعة المقبلة من مسيرات العودة بعنوان "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية" تزامناً مع ذكرى العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع عامي 2008-2009.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018 داخل خيم العودة شرقي محافظات القطاع للمطالبة في كسر الحصار والعودة إلى البلدات المحتلة من قبل الاحتلال.

في السياق، كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، تفاصيل الاجتماع الذي عقدته الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، لبحث مقترحاً يتضمن الانعقاد الشهري وفي المناسبات الوطنية للمسيرات خلال العام المقبل 2020.

وقال أبو ظريفة في تصريح صحفية، إنه مع اقتراب مسيرات العودة من انهاء عامها الثاني، مما وضع الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار امام ضرورة تقيمها تقيما شاملا.

وأضاف أبو ظريفة، أنه تم اليوم تقديم ورقة خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة، تناولت شكل انعقاد مسيرات العودة والأهداف المباشرة والاستراتيجية لها للبناء على ما تحقق من انجازات على يد مسيرات العودة وكيفية تجاوز السلبيات والثغرات والتقليل من الخسائر البشرية المشاركة في المسيرات.

وتابع، إضافة أيضاً للارتقاء بالدور الاعلامي والقانوني لمسيرات العودة بما يخلق حالة من التعاطي الاكثر تأثيراً على مستوى الرأي العام الدولي والاقليمي لتوصيل رسائلها وتشكل ضغطاً على الاحتلال لوقف جرائمه بحق المتظاهرين ورفع الحصار الظالم الذي هو جريمة حرب تستمر فيها دولة الاحتلال على مدار 13 عام.