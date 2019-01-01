غزة: إرشادات مهمة للمزارعين ومربي الدواجن خلال المنخفض الجوي

غزة / سما /

أصدرت وزارة الزراعة بغزة بيانا مهما للمزارعين ومربي الدواجن قدمت فيه إرشادات لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أضرار المنخفض الذي يضرب البلاد.

وعددت الوزراة في بيان لها بعض النصائح والارشادات وهي على النحو التالي:

التأكد من سلامة تثبيت الستائر الجانبية بسبب احتمال هبوب رياح قوية.

نؤكد على ضرورة إنزال الستائر في الدفيئات مساء لتفادي اضرار التيارات الهوائية الباردة وحدوث الصقيع.

ويجب ري الدفيئات والحقول المفتوحة (الأنفاق المنخفضة) مساءً لتفادي اضرار الصقيع.

تنظيف برك تجميع مياه الأمطار والتأكد من سلامة أنابيب التوصيل إلى برك التجميع.

تنظيف القنوات المحيطة بالمزارع، والتأكد من سلامة قنوات تصريف المياه الأرضية في المزارع.

أما في مزارع الانتاج الحيواني على المزارعين القيام بالتالي:

تثبيت الستائر الجانبية جيدا لتلافي أضرار هبوب الرياح الباردة وحيث يتوقع هبوب رياح نشطة.

التأكد من سلامة أسطح مزارع الدواجن ونظافتها لمنع تسرب مياه الأمطار للداخل.

تنظيف قنوات تصريف المياه الداخلية والخارجية لإبعاد المياه عن محيط المزرعة

التأكد من سلامة شبكة التدفئة وتوفير الوقود اللازم لذلك ومراقبة درجات الحرارة في داخل المزارع.