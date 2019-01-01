الرئيس يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرذثوذكسية

رام الله / سما /

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية شكر جوابية من الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرذثوذكسية في العالم، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق إغناطيوس أفرام الثاني، على تهنئة سيادته له بأعياد الميلاد المجيدة.

وقال البطريك أفرام الثاني في برقيته: "نشكر لكم معايدتكم الكريمة لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة والسنة الجديدة، وننتهز الفرصة لنبادلكم المحبة، والتمنيات بعودة الأعياد بالخير والسلام عليكم وعلى الشعب الفلسطيني".

وأضاف "نصلي حتى يعود السلام إلى فلسطين لينعم أبناؤها الأبطال بالطمأنينة، ويكلل التحرير صمودهم في وجه الظلم ومقاومتهم للاحتلال".