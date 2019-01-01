أريحا: عريقات وأبو العسل يقدمان التهاني بعيد الميلاد المجيد

أريحا /سما/

قدم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، اليوم الأربعاء، تهاني الرئيس محمود عباس، لمسيحيي محافظة أريحا والاغوار المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، وفق التقويم الغربي.

وقال عريقات إن فلسطين كانت على الدوام رمزا للمحبة والسلام وأرض الرسالات السماوية الثلاث، وأثنى على دور المسيحيين في معركة البناء والنضال الوطني.

وأضاف: يأتي عيد الميلاد المجيد وشعبنا أكثر اصرارا على الصمود والتشبث بأرضه ونيل حقوقه الوطنية، رغم كل المؤمرات، التي تستهدفه والنيل من كرامته وقراره المستقل.

وأوضح عريقات أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، تخوض حربا دبلوماسية في كافة المحافل الدولية لتثبيت وانتزاع الحقوق الوطنية لشعبنا بالدولة والقدس عاصمة، ومحاكمة القتلة ومرتكبي الجرائم بحق شعبنا.

بدوره، قال المحافظ أبو العسل، إن فلسطين كانت على الدوام رمز المحبة والسلام، والاحتلال الإسرائيلي يستهدف الكل الفلسطيني، بمسيحييه ومسلميه، مؤكدا أننا شعب واحد لا يتأثر بكل مؤامرات التفرقة وعلى متانة النسيج الاجتماعي في فلسطين.

وأكد إمام مسجد أسامة بن زيد الشيخ حرب جبر، أن ديننا الإسلامي حثنا على التسامح واحترام الديانات السماوية.

وشكر راعي طائفة اللاتين بالمحافظة الأب ماريو الحدشيتي كل المهنئين واهتمام ومتابعة الرئيس محمود عباس لهموم أبناء شعبه ومشاركته لهم مناسباتهم الدينية والاجتماعية رغم كل مشاغله، مشيدا بالنسيج الاجتماعي المتين بين أبناء شعبنا.

وكان عريقات وأبو العسل، ترأسا وفدا رسميا وشعبيا من محافظة أريحا والأغوار، لتهنئة الكنائس المسيحية بحلول أعياد الميلاد في دير اللاتين، وضم قائد المنطقة العميد ركن حازم ابو الهنود، ومدير الشرطة العقيد ثابت السعدي، ورئيس الغرفة التجارية تيسير حميدة، وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية، وأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة.