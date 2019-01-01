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"التربية" تحقق بانهيار جزء من مدرسة في الخليل: سنتخذ إجراءات رادعة

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تحقق بانهيار جزء من مدرسة في الخليل: سنتخذ إجراءات رادعة


رام الله / سما /

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها باشرت التحقيق بشكل مشترك مع الأطراف ذات العلاقة في حادث انهيار جزء من مدرسة الصفا الأساسية للبنات في مديرية تربية الخليل، نتيجة أعمال حفريات بجانبها.

وشددت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة؛ حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في المدرسة، وعدم تعريضهم للأذى نتيجة هذه الحوادث، وستتخذ أيضاً كافة التدابير المناسبة؛ لتوفير البيئة التعلمية الآمنة للطلبة وبما يحقق مصلحتهم وسلامتهم.

وأشارت إلى أن وزير التربية يتابع بشكل مباشر تفاصيل الحادث مع محافظ الخليل ورئيس بلديتها، ويجري اتصالاته مع كافة الجهات ذات العلاقة، وأوفد طاقماً للمتابعة والوقوف على جميع الحيثيات بالتنسيق مع الشرطة والدفاع المدني والبلدية والجهات المعنية.

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