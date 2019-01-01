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الأردن يحذر من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق "الاقصى"

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يحذر من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق "الاقصى"


عمان /سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، التي كان آخرها سماح شرطة الاحتلال لعضو كنيست باقتحام الحرم الشريف، واستمرارها بادخال مجموعات المتطرفين إليه.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، رفض هذه الانتهاكات المتواصلة التي تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وحذر من مغبة استمرار هذه الانتهاكات التي لا تساهم إلا بزيادة التوتر والاحتقان، وطالب بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط.

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