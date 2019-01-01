الرئيس يعزي نظيره الجزائري بوفاة الفريق أحمد قايد صالح

رام الله / سما /

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بوفاة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح.

وقال الرئيس في برقية التعزية: "تلقينا بتأثر كبير نبأ وفاة المغفور له بإذنه تعالى الأخ الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الجزائري؛ فباسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا نتقدم لسيادتكم ومن خلالكم لحكومة ولشعب الجزائر الشقيق ولأسرة الفقيد الكرام بأحر تعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية، مستذكرين بالكثير من الإكبار مناقب الراحل الكبير وتفانيه من أجل رفعة وطنه وشعبه وخدمة قضايا أمتنا العادلة وفي طليعتها قضية فلسطين".

ودعا الرئيس، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الجزائر وشعبها الشقيق بكل خير وسلام.

وأوفد الرئيس، قائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، على رأس وفد، لتقديم واجب العزاء للرئيس والشعب الجزائري، برحيل الفريق صالح.