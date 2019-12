بنسودا تفند تصريحات نتنياهو: مكتبي نفذ ولايته على الوضع في فلسطين بكل مهنية وموضوعية!

في رد غير مباشر على اتهامات رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بأن قراراتها تمثل "معادة للسامية"، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا،" ينفّذ مكتبي ولايته المتعلقة بحالة #Palestine بأقصى قدر من المهنية والاستقلالية والموضوعية في توافق صارم مع الوضع #RomeStatute".

وأضافت في تغريدة لها على توتير يوم الثلاثاء، "التلميح أو التأكيد على العكس هو ببساطة مضلل ولا أساس له من الصحة "، لقد قمنا بإشراك السلطات وممثلي #Pal Palestine و # Israeli طوال عملية الفحص التمهيدي في وضع #Palestine. كانت هذه المشاركة ذات مغزى وفنيًا وبناءً ومفيدًا في تقييمي لمعايير #RomeStatute "

#ICC Prosecutor: "We have engaged #Palestinian & #Israeli authorities & representatives throughout the preliminary examination process into #Palestine situation. That engagement has been meaningful, substantive, constructive & helpful to my assessment of #RomeStatute criteria"