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بنسودا تفند تصريحات نتنياهو: مكتبي نفذ ولايته على الوضع في فلسطين بكل مهنية وموضوعية!

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنسودا تفند تصريحات نتنياهو: مكتبي نفذ ولايته على الوضع في فلسطين بكل مهنية وموضوعية!


جنيف /سما/

 في رد غير مباشر على اتهامات رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بأن قراراتها تمثل "معادة للسامية"، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا،" ينفّذ مكتبي ولايته المتعلقة بحالة #Palestine بأقصى قدر من المهنية والاستقلالية والموضوعية في توافق صارم مع الوضع #RomeStatute".

وأضافت في تغريدة لها على توتير يوم الثلاثاء، "التلميح أو التأكيد على العكس هو ببساطة مضلل ولا أساس له من الصحة "، لقد قمنا بإشراك السلطات وممثلي #Pal Palestine و # Israeli طوال عملية الفحص التمهيدي في وضع #Palestine.  كانت هذه المشاركة ذات مغزى وفنيًا وبناءً ومفيدًا في تقييمي لمعايير #RomeStatute "

#ICC Prosecutor: "We have engaged #Palestinian & #Israeli authorities & representatives throughout the preliminary examination process into #Palestine situation. That engagement has been meaningful, substantive, constructive & helpful to my assessment of #RomeStatute criteria"

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) December 25, 2019

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اتهم مساء يوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية بسبب إعلان رئيسة الادعاء في المحكمة، أنها ستحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. ووجه نتانياهو، الذي يكافح من أجل البقاء على الساحة السياسية في انتخابات مقررة في مارس، هذا الاتهام وهو يشعل الشموع وخلفه الحائط الغربي المقدس لدى اليهود احتفالا ببدء اليوم الثامن من عطلة عيد الأنوار (حانوكا).

وقال نتنياهو: "يتم إطلاق أحكام جديدة ضد الشعب اليهودي. قرارات المحكمة الجنائية الدولية المعادية للسامية تخبرنا بأننا.. نحن اليهود الواقفين هنا بجوار هذا الحائط... في هذه المدينة وفي هذا البلد ليس لنا الحق في أن نعيش هنا وأننا بوجودنا هنا نرتكب جريمة حرب".

وأضاف "إنها معادة خالصة للسامية"، محاولاً على الأرجح أن يمس وتراً حساساً لدى كثير من الإسرائيليين الذين يعتقدون أن الانتقادات، وخاصة في أوروبا، للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين متجذرة في الوجدان المناهض لليهود.

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