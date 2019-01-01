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تحذيرات من "الدفاع المدني" للمواطنين خلال المنخفض الجوي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من "الدفاع المدني" للمواطنين خلال المنخفض الجوي


غزة / سما /

أهاب الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة خلال المنخفض الجوي المتوقع أن يضرب فلسطين مساء اليوم.

وشدد على ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بعيدا عن المواد القابلة للاشتعال، والانتباه للأطفال ومراقبتهم وعدم تركهم يقتربون من وسائل التدفئة ووضعها في مكان آمن.

كما دعت المواطنين إلى تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المنازل، وحصر المياه في  المناطق المنخفضة للحد من دخولها إلى المنازل.

ودعت السائقين إلى السير بسرعة مناسبة لمدى الرؤيا وعدم المجازفة لاجتياز تجمعات المياه، والحذر من خطر التزحلق والانزلاق للمركبات وعمل الصيانة اللازمة لها.

وأشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 43 تدخلا، معظمها حوادث طبيعية لكنها زادت عن المعدل بفعل زيادة سرعة الرياح.

وأكدت أن المواطن شريك في منظومة الطوارئ، لذلك لا بد من التبليغ الوقائي عن أي مخاطر تهدد حياة وممتلكات المواطنين عبر رقم الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني 102، عند وقوع أي حادث من أجل ضمان سرعة الاستجابة.

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