الشيف " راباتاس" :"مازي" انعكاس لفن الطهي الراقي الذي تتميّز به أبوظبي

ابو ظبي/سما/

قال الشيف اليوناني لمطعم "مازي ابوظبي" "سارانتوس راباتاس" , بمنتجع سانت ريجيس السعديات "يُعدّ مازي بمثابة متنفس رائع لمحبي الهواء المُنعش، وانعكاس لفن الطهي الراقي الذي باتت تتميّز به إمارة أبوظبي. "

وأضاف "تحتوي قائم الطعام لدينا على مختلف النكهات اليونانية التقليدية الممزوجة ببعضٍ من اللمسات الحديثة والمبتكرة التي يتمّ تقديمها على خطى مازي لندن".

وتابع قائلاً: "يقدّم المطعم أطباقاً شهية، فخمة ومحلية الصنع والتي يتمّ إعدادها عبر الاستعانة بتقنيات طهو طويلة وشاقة".

وأضاف الشيف اليوناني: "تمّ تصميم قائمة الطعام بعناية فائقة لتناسب حتى الذواقة الأكثر تميزاً، حيث تتوفر بعض الأطباق التي تحتوي على الباذنجان المشوي المقدم مع صلصة "التزاتزيكي"، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من اللحوم والمأكولات البحرية، كوليمة الأخطبوط المشوي، الدجاج اللذيذ المصحوب بالكمأة السوداء، لحم الضان الطري، وطبق " التيروبيتا " الحار.

وقال انه بالتأكيد لا يمكنك تخطي طبق الشيف، وهو عبارة عن فيتا كالاماري المُقدّم مع مربى البرتقال والليمون الطازج. كما يضمّ المطعم أيضاً ركناً مُخصّصاً يُقدّم قائمة طعام شهية للأطفال يتصدرها طبق المعكرونة الغنية بالجبن "ماك آند تشيز".

كما أوضح راباتاس قائلاً: "بالطبع لا يمكنك المغادرة دون تذوّق بعض أطباق الحلويات المختارة والمنتقاة بدقة فائقة، مثل طبق " لوكوماديس" الشهي على سبيل المثال لا الحصر، وهو نسخة مستوحاة من حلوى " لقمة القاضي" في المطبخ العربي، المغمس بالعسل واللافندر مع شراب الشوكولاتة الغنية. ولتجربة فريدة من نوعها أدعو الجميع لتجربة طبق " غالاكتوبوريكو" اليوناني الشهير المكوّن من الحليب والكسترد".

واختتم الشيف حديثه قائلاً :" يسعى منتجع سانت ريجيس السعديات دائماً لتقديم الأفضل والمُميّز وفقاً لمعايير المأكولات العالمية. ويأتي افتتاح مطعم مازي، جنباً إلى جنب مع الخدمات المُتميّزة والديكورات الراقية النابضة بالحياة كدليل حيّ على قدرته الكبيرة لتحقيق أهدافه، وأن يصبح مطعم مازي في أبوظبي الوجهة المفضلة للعائلات وسكان الإمارة على حدٍّ سواء".

يستقبل "مازي" ضيوفه ويتمّ الترحيب بهم على الطريقة اليونانية الأصيلة، في أجواء المطعم الرائعة ذات التصاميم الداخلية الراقية التي تمزج بين الحبيبات ذات اللون الأزرق السماوي الساحر مع اللون الأبيض جنباً إلى جنب مع الإضاءة الذهبية الدافئة. استمتع بمناظر خلابة وإطلالة ساحرة على المحيط طوال اليوم وذلك بفضل النوافذ الجدارية الممتدة من الأرض وحتى السقف والتي تُفسح المجال أمام الجميع للاسترخاء أمام لوحة مائية مذهلة، مع توافر جلسات خارجية في المطعم لمحبي التمتع بتناول الطعام في الهواء الطلق.

وتم افتتاح مطعم "مازي" للمأكولات اليونانية في منتجع سانت ريجيس السعديات في أكتوبر الماضي , بإدارة الشيف اليوناني "سارانتوس راباتاس" وفريقه المكون من 11 فرداً من الطهاة الذين يتمتّعون بالمهارة والحرفية، في خطوة لتعريف مجتمع الإمارات وضيوفه على أشهى الأطباق المتنوّعة التي يشتهر بها المطبخ اليوناني التقليدي.

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