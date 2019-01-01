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السيسي: مساهمة الجيش في القطاعات المدنية والمجالات التنموية منع سقوط الدولة المصرية

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: مساهمة الجيش في القطاعات المدنية والمجالات التنموية منع سقوط الدولة المصرية


القاهرة /وكالات/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن القوات المسلحة المصرية ساهمت، خلال الفترة الماضية، بجانب من قدراتها في القطاعات المدنية، لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات التنموية دعما لقدرات الدولة ومنعها من السقوط.
وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة الفيوم، إن تكليف القوات المسلحة بهذه المهمة تم باعتبار أن الحفاظ على الدولة من السقوط “هو من بين أهم متطلبات الأمن القومي المصري”، وفق ما نشره “روسيا اليوم”.
وأضاف أن القوات المسلحة، إضافة الى اضطلاعها بمهامها الرئيسة في الحفاظ على حدود ومصالح الدولة، نفذت باقتدار مهمة حماية الدولة من السقوط خلال السنوات السابقة.
وتابع أن القوات المسلحة خلال المرحلة المقبلة أصبحت لها مهمة أخرى، تضاف لباقي مهامها، وهي الحفاظ على الدستور وعلى مدنية الدولة المصرية.
وختم السيسي حديثه بالقول إن هذه المهمة وردت بالتعدلات الدستورية الأخيرة التي تم إقراراها.

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