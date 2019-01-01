الشعبية: الوضع الصحي للأسير زهران خطير والاحتلال ينوي قتله

رام الله / سما /

قال مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية وعضو لجنتها المركزية علام كعبي، أنّ وضع الأسير أحمد زهران، الصحي، خطيرٌ جدًا ويستدعي التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياته، في ظل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 95 على التوالي.

وقال كعبي في تصريحٍ صحفي، إن ما يصلنا من معلومات عن وضع الأسير زهران يؤكد أنّ الاحتلال يبيت النية لقتل زهران جوعًا، حيث أنّ كل ما مورس بحقه حتى الآن يدلل على قرار صهيوني بتصفيته.

وشدد أن ذلك يستدعي التحرك العاجل والفوري من قبل الجميع لانقاذ حياة الأسير زهران قبل فوات الأوان.

وأكد أنّ الجبهة الشعبية تحمّل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة التي امتدت أكثر من ثلاث شهور بحق الأسير زهران.