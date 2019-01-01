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فيديو.. راغب علامة يتودد لأحلام: سوف أشتاق إليك

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. راغب علامة يتودد لأحلام: سوف أشتاق إليك


وكالات / سما /

يتم تبادل مقطع فيديو يجمع بين الفنانين راغب علامة وأحلام وهما في أفضل أحوالهما.

راغب قال لأحلام " هل تعرفين أنني سوف أشتاق إليك. والله العظيم سوف أشتاق إليك"، فردت عليه أحلام :"إحلف". ففعل راغب وأجابها " قسماً بالله والله العظيم سوف أشتاق إليك".

كما ظهر خالد ابن راغب في الفيديو وعانقته أحلام بمحبة وقالت "هذا ولدي ايضاً".

يشار إلى أن راغب علامة وأحلام اجتمعا في الموسم الأخير من "ذا فويس" وكانا مثل "السمن على العسل"، بعد خلافات سابقة بينهما نتجت عن مشاركتهما في برنامج "آراب أيدول".

وانتهى الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" بفوز التونسي مهدي عياشي بلقب "أفضل صوت" وهو حظي بتهنئة عدد من الفنانين التونسيين من بينهم ظافر العابدين وصابر الرباعي.

#راغب علامة #أحلام

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