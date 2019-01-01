أسماء المسافرين عبر معبر رفح غدًا الخميس

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ظهر يوم الأربعاء، عن أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.

وقالت الداخلية إن السفر غدًا سيكون للحافلات من الأولى حتى الرابعة من كشف (12/25).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (12/25): اضغط هنا