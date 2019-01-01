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20 ألف معتمر من الضفة يبدأون السفر اعتبارًا من اليوم

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
20 ألف معتمر من الضفة يبدأون السفر اعتبارًا من اليوم


رام الله / سما /

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب إن الوزارة أنهت كافة ترتيبات سفر المعتمرين الخاصة برحلات الإجازة المدرسية، التي ستبدأ اعتبارًا من اليوم وتستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه مدير جسر الملك حسين معن الخصاونة، اليوم الأربعاء، يرافقه الوكيل المساعد للحج والعمرة سليم الأشقر، ومدير عام الحج فضل قنيبي، لبحث ومتابعة سفر المعتمرين وجاهزية كافة الجهات العاملة على الجسر لتسهيل مرور المعتمرين .

وأضاف أبو الرب أن طواقم الوزارة أشرفت وتابعت خلال الأيام الماضية سفر أكثر من 20 ألف معتمر باتجاه الديار الحجازية، التي تشهد في العادة إقبالا كبيرا في هذا الوقت .

وأوضح أن تعليمات رئيس الوزارء محمد اشتية أكدت ضرورة المتابعة اليومية من خلال طواقم العمل التي تم تشكيلها للإشراف على سفر المعتمرين في استراحة أريحا/ المعابر، وفي مدينة الحجاج/ غور نمرين، وفي الأراضي السعودية، والتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص لتسهيل سفر وعبور المعتمرين بكل يسر وراحة، وتأمين الحافلات المناسبة لهم .

وقال إن الوزارة وضعت آلية طوارئ لمغادرة هذا العدد الكبير من المعتمرين، في ظل المنخفض الجوي، متمنيا أن يكون سفر معتمرينا سهلا وميسرا.

وأشار إلى أن الجانب الأردني قدم كافة التسهيلات لمرور وعبور المعتمرين، من خلال مدينة الحجاج في غور نمرين، وطواقم العمل التي تواجدت حتى منتصف الليل .

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