  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مرحاض جديد يمنع الموظفين من إضاعة الوقت!

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرحاض جديد يمنع الموظفين من إضاعة الوقت!


وكالات / سما /

صمم المهندس البريطاني، مهابر جيل، كرسي مرحاض مائل بزاوية 13 درجة، لمنع الموظفين والعاملين في الشركات من إضاعة الوقت عبر قضاء وقت طويل في الحمام.

وتم تصميم المرحاض الذي أطلق عليه اسم "المرحاض القياسي" بطريقة لا توفر حس الاستقرار لمستخدميه، وتجعلهم غير قادرين على الجلوس عليه لأكثر من سبع دقائق، وذلك بسبب الارتكاز على القدمين أثناء الجلوس.

وقال المصمم، إن المرحاض الجديد يساهم في تقليص الوقت المهدور بالنسبة للموظفين الذين يقضون في بعض الأحيان أكثر من نصف ساعة في الحمام.

وفي حين لقي الابتكار الجديد دعماً من مؤسسة "بي تي إيه" وهي جمعية غير ربحية تعمل لتعزيز أعلى معاير الصحة والنظافة الممكنة في جميع المرافق العامة في المملكة المتحدة، انتقد الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هذا الاختراع وقالوا إنه يعزز هيمنة الأفكار الرأسمالية التي تعطي أولوية للربح على حساب راحة العمال والموظفين.

وأكد جيل، على أن المرحاض الجديد سيعمل على تخفيف الطوابير الطويلة التي تشهدها دورات المياه العامة في الشركات والمرافق العامة، بحسب ما ورد في موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني. 

#الموظفين #المرحاض #الوقت

الأكثر قراءة اليوم

ألمانيا ترد على إعلان الجنائية الدولية بشأن إسرائيل.. ماذا قالت؟

غضب في غلاف غزة من تصريحات الوزير غالنت ماذا قال ؟؟

حوامة شخصية جديدة سيحملها جميع الجنود في ميدان المعركة.. تعرف عليها

الاحتلال يبرر إرتكاب مجزرة عائلة السواركة بغزة.. وكوخافي: "الحزام الاسود" حققت أهدافها!

الرئيس عباس: دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس

"يديعوت" تكشف إسرائيل ستنجر قريبًا للمعركة في سوريا.. وإيران لن تقف مكتوفة الأيدي!

في هجوم حاد وعنيف...الحريري: لن أكون في حكومة بها باسيل ولا أسمح بـ"شيطنة السنة"!

الأخبار الرئيسية

كوخافي : "فرصة" لتهدئة مع غزة ولكن احتمالات الحرب مرتفعة

حماس: لا انتخابات دون القدس و يجب أن يصدر عباس المرسوم فورًا دون إذن الاحتلال

إصابة 3 مقاومين بانفجار عرضي شمال قطاع غزة

نتنياهو : 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة قريبًا

l

كيف استبقت المدعية الدولية مقاطعة إسرائيل المحتملة لمحكمة لاهاي؟