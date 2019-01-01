مرحاض جديد يمنع الموظفين من إضاعة الوقت!

وكالات / سما /

صمم المهندس البريطاني، مهابر جيل، كرسي مرحاض مائل بزاوية 13 درجة، لمنع الموظفين والعاملين في الشركات من إضاعة الوقت عبر قضاء وقت طويل في الحمام.



وتم تصميم المرحاض الذي أطلق عليه اسم "المرحاض القياسي" بطريقة لا توفر حس الاستقرار لمستخدميه، وتجعلهم غير قادرين على الجلوس عليه لأكثر من سبع دقائق، وذلك بسبب الارتكاز على القدمين أثناء الجلوس.



وقال المصمم، إن المرحاض الجديد يساهم في تقليص الوقت المهدور بالنسبة للموظفين الذين يقضون في بعض الأحيان أكثر من نصف ساعة في الحمام.



وفي حين لقي الابتكار الجديد دعماً من مؤسسة "بي تي إيه" وهي جمعية غير ربحية تعمل لتعزيز أعلى معاير الصحة والنظافة الممكنة في جميع المرافق العامة في المملكة المتحدة، انتقد الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هذا الاختراع وقالوا إنه يعزز هيمنة الأفكار الرأسمالية التي تعطي أولوية للربح على حساب راحة العمال والموظفين.



وأكد جيل، على أن المرحاض الجديد سيعمل على تخفيف الطوابير الطويلة التي تشهدها دورات المياه العامة في الشركات والمرافق العامة، بحسب ما ورد في موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.