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مجلة "فوربس" تكشف عن ثروات المطربين العالميين

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلة "فوربس" تكشف عن ثروات المطربين العالميين


وكالات / سما /

كشفت مجلة "فوربس" عن ثروات المطربين العالميين، حيث جاء في المرتبة الأولى دكتور دري (أندريه روميل)، الذي تمكن من جمع ثروة قدرها 950 مليون دولار.

وأشارت المجلة إلى أن تايلور سويفت احتلت المرتبة الثانية وبلغت ثروتها 825 مليون دولار، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب بيونسيه وتقدر أرباحها بـ685 مليون دولار.

وجاءت فرقة "يو2" في المرتبة الرابعة بأرباح بلغت 675 مليون دولار، وحل مغني الراب "ديدي" في المرتبة الخامسة بأرباح بلغت 605 ملايين دولار.

وحصل المغني إلتون جون على أرباح قدرها 565 مليون دولار في المرتبة السادسة، وفي المرتبة السابعة جاء المغني "جاي زي" بأرباح بلغت 560 مليون دولار.

وحل المغني بول مكارتني في المرتبة الثامنة بأرباح 535 مليون دولار، وفي المرتبة التاسعة قبل الأخيرة حلت المغنية كاتي بيري بأرباح بلغت 530 مليون دولار.

وجاءت في المرتبة الأخيرة المغنية ليدي غاغا بأرباح بلغت 500 مليون دولار.

#فوربس #المطربين

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