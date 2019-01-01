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وفاة 9 إسرائيليين بفعل مضاعفات الانفلونزا

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 9 إسرائيليين بفعل مضاعفات الانفلونزا


القدس المحتلة / سما /

 أظهرت إحصائية لوزارة الصحة الإسرائيلية، أن 9 إسرائيليين فارقوا الحياة منذ بداية العام الجاري جرّاء مضاعفات شديدة بمرض الانفلونزا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن عدد المصابين يعتبر ضعف مَن تم تشخيصهم العام الماضي. حيث أصيب 98 إسرائيليًا هذا العام، مقابل 45 العام الماضي.

ووفقًا للتقرير، فإن عدد الوفيات يعتبر أقل من العام الماضي الذي وصل إلى 17 حالة وفاة، مشيرًا إلى آن آخر الوفيات هذا العام كانت الليلة الماضية لمستوطن يبلغ من العمر 19 عامًا ويقطن في إحدى المستوطنات بمنطقة رام الله، وهي الحالة الثانية في غضون أسبوع.

ولم يتحدث التقرير بشكل صريح عن إصابتهم بانفلونزا الخنازير، واكتفى بالإشارة إلى مضاعفات حادة لمرض الانفلونزا. إلّا أن أطباء تحدثوا للصحيفة، دعوا الإسرائيليين إلى ضرورة التوجه للمستشفيات للحصول على اللقاحات المناسبة.

وقالت جمعية أطباء الصحة العامة في إسرائيل، إن النظام الصحي يعاني من ندرة هائلة في الموارد قد لا تسمح له بالاستجابة بشكل كافٍ للمرض المتوقع هذا الشتاء. وأشارت إلى أنه تم تطعيم نحو 1.584 مليون إسرائيلي، من بين مليوني جرعة لقاح تم شراؤها.

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