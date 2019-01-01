الصحة: 14 إصابة بإنفلونزا الخنازير بالضفة منذ أيلول الماضي

رام الله / سما /

قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة ياسر بوزية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعاملت مع 14 إصابة بإنفلونزا الخنازير في الضفة الغربية، منذ الأول من شهر أيلول/سبتمبر الماضي 2019.

وأضاف بوزية، أن معدل الإصابة بإنفلونزا الخنازير هذا العام أقل من العام الماضي، بعد أن أصبح هذا النوع ضمن الفيروسات الموسمية التي تسجل في فلسطين باسم H1N1، حيث تشخص سنويا العديد من الحالات.

وأشار إلى أن وزارة الصحة استقبلت 10 عينات من قطاع غزة لم يتم تشخيص أي حالة منها بالإصابة بالمرض، بعد التأكد مخبريا منها.

وبين بوزية أن وزارة الصحة تبذل جهودا حثيثة للوقاية من إنفلونزا الخنازير، من خلال توفير جميع سبل الوقاية وإصدار نشرات توعوية وتثقيفية حول آلية التعامل مع المرضى، سواء في المنازل أو المستشفيات.

وأكد توفر العلاج اللازم لهذا المرض في جميع المستشفيات الخاصة والحكومية، من خلال تزويده من قبل وزارة الصحة، مضيفا أن من لديهم مناعة جيدة ويصابون به يتماثلون للشفاء دون أن يعلموا أنهم أصيبوا.

ودعا بوزيه المواطنين إلى الإكثار من تناول السوائل في فصل الشتاء، خاصة التي تحتوي على فيتامين (c)، وضرورة استخدام المناديل الورقية والابتعاد عن المصابين الآخرين تجنبا للعدوى.