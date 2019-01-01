حماس: لا انتخابات دون القدس و يجب أن يصدر عباس المرسوم فورًا دون إذن الاحتلال

غزة / سما /

أكدت حركة احماس) اليوم الأربعاء على ضرورة إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات الفلسطينية فورا دون إذن الاحتلال بإجرائها في مدينة القدس المحتلة، مستهجنة بشدة إعلان الرئيس عباس تقديمه طلبا للاحتلال للاستئذان بإجراء الانتخابات في القدس.

وشدد القيادي في حماس صلاح البردويل في مؤتمر صحفي عقد في مكتب رئيس حماس بقطاع غزة يحيى السنوار بغزة "نعلن وبشكل واضح لجماهير شعبنا في الداخل والخارج أنه لا انتخابات بدون القدس ولن يذهب فلسطيني واحد لصناديق الاقتراع".

وقال "سنفرض العملية الانتخابات فرضًا ونحول القدس والانتخابات فيها لحالة اشتباك سياسي وميداني وشعبي وليصدر المرسوم الرئاسي فورًا دون انتظار موافقة الاحتلال".

ونبه البردويل إلى أن المراهنة على استثناء القدس من أي عمل سياسي أو انتخابي أو غير ذلك أمر مستحيل لا يقبله أي فلسطيني وفي مقدمته حركة حماس.

وفي إشارة إلى اتهامات قيادات من حركة فتح لحماس بأنها تريد انتخابات دون القدس، أضاف "لا يخضع لمزايدات وأكاذيب لا تنطلي على أحد لأن حماس يمكن أن تقبل انتخابات بدون القدس".

ولفت القيادي بحماس إلى أن إعلان الرئيس عباس عن تقديمه طلبًا للاحتلال لأخذ الاذن منه بإجراء الانتخابات في القدس شكل صدمة كبرى لجماهير الشعب الفلسطيني وقواه.

وأردف عن إعلان الرئيس عباس تقديمه طلبا للاحتلال "لم يستوعب عقل فلسطيني واحد هذا الفعل الغريب".

وتساءل البردويل "متى كان للاحتلال الحق في الوصاية على ارضنا ومقدساتنا حتى نطلب الفعل لأي فعل أو تصرف في عاصمتنا".